Эксперты: сотрудники не хотят возвращаться с удаленки в офис

Работники не хотят возвращаться с удаленки в офис Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей оставить своих сотрудников, по возможности, на дистанционном режиме работы. Эксперты положительно оценили такие перспективы, назвав удаленку очень эффективной.

При этом специалисты отмечают, что многие работники после полугода работы дистанционно и сами не хотят возвращаться в офис и просят оставить их и дальше работать на дому.

«Многим нравится работать на удаленке, многие бизнесмены или крупные компании для себя уже решили, что они будут использовать этот формат и дальше. Это такая новая степень свободы для офисных сотрудников, кто по роду своей деятельности не должен находиться в скоплении людей», - первого зампредседателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артема Кирьянова ОТР.

Его поддержала директор «Института профессионального кадровика» Валентина Митрофанова, она отметала, что и работодатели также готовы оставить своих сотрудников на удаленке, и уже ждут поправок в Трудовой кодекс, которые упорядочат удаленный и комбинированный графики работы.

Напомним, в Трудовом кодексе планируется узаконить три вида «удаленки»: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Эти поправки также призваны регламентировать рабочий день на удаленке и защитить сотрудников от переработок, передает Пятый канал.