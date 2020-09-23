В Госдуме прокомментировали отказ страховщиков работать с судами для «Северного потока – 2»

В Госдуме оценили ситуацию с судами, участвующими в строительства "Северного потока - 2" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме оценили ситуацию со строящими «Северный поток – 2» судами. Отказ страховщиков работать с ними первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал политизированным решением.

«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — цитирует Игоря Ананских RT.

Напомним, ранее стало известно, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказалась предоставить страховку судам, которые участвуют в строительства газопровода «Северный поток – 2». Члены ассоциации также предупредили своих коллег об опасности сотрудничества с операторами строительства трубопровода из-за возможных санкций со стороны США.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы […], клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», - цитирует заявление клуба NEWS.Ru.