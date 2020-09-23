Виталий Милонов раскритиковал новые бесполые смайлы

Виталий Милонов раскритиковал эмодзи с бородатой женщиной Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом наборе эмодзи для гаджетов появились бесполые смайлы и бородатые женщины. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что допустить установку таких обновлений в России нельзя. По мнению политиков, детей следует оградить от таких неоднозначных новинок.

«Я считаю, что мы просто обязаны не допустить появления этой версии эмодзи в смартфонах, которые будут продаваться и устанавливаться в России. Но наших детей приучать к этой гадости совершенно не стоит», - цитирует депутата телеканал «360».

Более того политик отметил, что если новые эмодзи никак нельзя будет запретить в России, то придется запретить всю технику Apple в целом. Депутат уверен, что пользователи от этого только выиграют, на рынок придут новые производители качественной продукции, которые смогут развиваться в России.

Напомним, ранее стало известно, что Unicode подготовил для смартфонов более 200 новых смайлов. Большинство из них использовались и раньше, однако появились и некоторые новые. К примеру, к бородатым мужчина добавились смайлики бородатых женщин, также появились влюбленные смайлики показывающие однополую любовь и межрасовые союзы.