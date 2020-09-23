Владимир Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскоре в России будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин

«Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса», - отметил президент в ходе своего выступления перед членами Совета Федерации.

Речь идет о вакцине Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков сообщил, что препарат не обеспечивает пожизненного иммунитета от заболевания. Однако она дает иммунитет к коронавирусу минимум на полгода.

Напомним, Россия первая в мире создала вакцину против коронавирусной инфекции - «Спутник V». Препарат уже прошел процедуру официальной регистрации. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за усилия по разработки препарата. Российский лидер в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Москва готова предоставить бесплатную вакцину для сотрудников Организации Объединенных Наций.