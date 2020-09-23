Путин поручил ликвидировать очереди в детсадах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин поручил правительству России и Совету Федерации проанализировать ситуацию с очередями в детских садах. Президент отметил, что из-за пандемии многие регионы не смогли создать необходимое количество новых мест в дошкольных учреждениях. Это отставание предстоит наверстать до конца года.

- Отставание большое... Сейчас не буду приводить конкретные цифры. Считаю, что все это произошло по объективным обстоятельствам, но нужно графики корректировать, - заявил Путин во время встречи с сенаторами.

Он добавил, что это отставание необходимо наверстать до конца текущего года, чтобы уже в следующем году всем детям хватило мест в яслях.

Ранее в ходе этой же встречи Путин обсудил с сенаторами проблему безработицы. По словам президента, ситуация с занятостью населения в стране по-прежнему остается напряженной. Сейчас уровень безработицы составляет 6%.