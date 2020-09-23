США внесли в санкционные списки российских граждан и юрлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки несколько российских физических и юридических лиц.

Согласно заявлению на сайте ведомства, в «черный список» попадают восемь россиян и выходцев из России, а также семь организаций в РФ. Кроме того, в санкционные списки попали один гражданин Финляндии и несколько базирующихся в этой стране компаний.

В ведомстве заявляются, что ограничения против них вводятся за киберпреступления, «вмешательство» в американские выборы, а также в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, 10 сентября Минфин США ввел санкции против троих российских граждан. Речь также шла «вмешательства» американские выборы, и киберпреступности. Через шесть дней ведомство внесло в «черный список» еще двоих россиян из-за преступлений в сфере кибербезопасности, их обвинили в краже виртуальной валюты.