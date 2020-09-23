Скопившиеся на границе РФ граждане Киргизии уедут 24 и 25 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Казахстан в очередной раз открывает транзитный коридор через свою территорию для киргизских граждан. Они застряли на границе Башкирии и Оренбургской области в России и не могут попасть домой из-за ограничений по коронавирусу. Сейчас отправки домой ожидают более трех тысяч мигрантов, сообщает МИД Киргизии.

В ведомстве отметили, что из-за большого числа киргизских граждан переход российско-казахстанской границы и их вывоз будет организован в два этапа - 24 и 25 сентября.

- В Казахстане киргизские граждане будут размещены по автобусам для дальнейшего следования в сторону казахстанско-киргизской границы, - подчеркнули в МИД.

При этом в ведомстве отметили, что это - "разовая акция", и российско-казахстанская граница остается закрытой для пересечения.

- В настоящее время на месте находится консул посольства КР в России для формирования списка и решения всех организационных вопросов, - написал посол Кыргызстана в РФ Аликбек Джекшенкулов.