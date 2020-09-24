NASA планирует искать утечку воздуха в российском сегменте МКС Фото: Михаил ФРОЛОВ

NASA намерена помочь в выявлении утечки на Международной космической станции. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Искать утечку воздуха планируется в российском сегменте, экипаж уже подготовил для этого специальный ультразвуковой течеискатель.

Ранее, в августе этого года сообщалось, что на МКС появилась небольшая утечка воздуха. Изначально ее зафиксировали специалисты станции еще сентябре 2019 года, но в последнее время ее темп возрос.

Для определения точного места утечки экипаж закрывал люки в модулях МКС для проверки герметичности и несколько дней подряд был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли, но отмечалось, что она не угрожает ни МКС, ни экипажу. При этом в госкорпорации "Роскосмос" заявили, что утечка находится в американском сегменте космической станции.