Новые правила поверки счетчиков в России вступили в силу 24 сентября 2020

В России изменились правила поверки измерительных приборов Фото: Ольга НОВИКОВА

В четверг, 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки счетчиков. Теперь вместо бумажного свидетельства запись будет вноситься в электронный реестр. Бумажные свидетельства будут только информационными, а выдавать их будут по желанию пользователя.

Результаты метрологических работ будут вносить в реестр ФГИС "Аршин", сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.

Показатели не будут действительны без передачи данных в систему. Доступ к ней будет открыт для всех. На внесение результатов проверки в реестр специалистам будут выделены сутки. Владелец счётчика сможет получить доступ к результатам поверки в разделе, указав заводской номер счётчика.