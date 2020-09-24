Лукашенко на инаугурации заявил о провале цветной революции в Беларуси

Лукашенко на инаугурации заявил о провале цветной революции в Белоруссии Фото: REUTERS

Цветная революция в Беларуси не состоялась, заявил Александр Лукашенко во время своей инаугурации в среду, 23 сентября. Он также отметил, что страна стала одной из немногих, где развитие событий произошло именно так.

По мнению политика, 2020 год войдёт в историю как крайне эмоциональный.

- Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств, - заявил Лукашенко.

Он также считает, что цветная революция не состоялась благодаря тем беларусам, которые не захотели потерять страну.