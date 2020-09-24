Прожиточный минимум в 2021 году увеличат на 3,7%

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году Фото: "КП" Архив

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля, сообщил заместитель министра труда России Андрей Пудов.

Он также заявил, что в 2020 году прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в России составит 11 241 рубль. Если увеличить его на 3,7%, значение составит 11 653 рубля.

- Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год, - добавил замминистра.