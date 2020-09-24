Эксперт оценил обстановку на валютном рынке

Эксперт оценил изменение курса валют Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вновь превысил 90 рублей. Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько оценил сложившуюся обстановку.

«Повышение курса евро связано прежде всего с движением в динамике пары доллар — евро, это связано с тем, что доллар очень сильно проседает к евро на мировом валютном рынке... Если мы посмотрим на влияние пандемии коронавируса на экономику США, то она в среднем упала в три раза больше, чем европейская, поэтому она оказалась в более слабом состоянии, чем европейская экономика, это повлияло на то, что инвесторы стали частично перекладываться из доллара в евро», — цитирует эксперта RT.

Кроме того экономист отметил, что на курс валют влияет подготовка к президентским выборам в США. А вот непосредственного отношения к россиянкой экономике такое колебание курсов валют пока не имеет, уверен Гинько.

«В российской экономике ничего не происходит такого, что предполагало бы сильное проседание российского рубля», — отметил экономист.

Напомним, ранее аналитик Дмитрий Голубовский объяснил, когда лучше всего покупать валюту. По его словам, в ближайшем времени резкого падения доллара или евро не случится, передает «Свободная пресса».