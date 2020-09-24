Мурашко: Плановая медпомощь, которую приостановили из-за пандемии, возвращена в полном объеме

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России полностью восстановлена плановая медицинская помощь, которая была приостановлена из-за пандемии. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объёме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», - отметил он на мероприятии Межучережденческой целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний Генеральной ассамблеи ООН.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на данный момент общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 122 241 человек. При этом за все время пандемии число выздоровевших пациентов составило 923 699 человек, а скончались - 19 799 человек.