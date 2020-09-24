128 государств стали партнерами Нижегородской области в первой половине 2020 года

За период с января по июль 2020 года товарооборот Нижегородской области составил почти 4 миллиардов рублей. При этом партнерами региона стали 128 государств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородский экспорт превалирует над импортом и составляет 60% товарооборота, - отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. – За семь месяцев этого года существенно выросли объемы наших поставок в такие страны, как Китай (в 2,7 раза), Бельгию (в 2,6 раза) и Бангладеш (в 2,1 раза). Сейчас эти страны лидируют в географической структуре регионального экспорта.

По данным ведомства, 74% всех торговых операций Нижегородской области проводятся со странами дальнего зарубежья. Оставшиеся 26% приходятся на ближнее зарубежье.

- Если говорить об ассортименте, то в последнее время растет экспорт товаров машиностроения, химической промышленности, древесины, целлюлозно-бумажных изделий и продовольствия.

Сами за себя говорят и цифры. В частности, экспорт машиностроительной продукции увеличился на 17%, химической – на 7%.

- Мы продолжим развивать экспортную деятельность, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Наша задача – наращивать объемы поставок за рубеж, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он реализуется в Нижегородской области с 2018 года. При этом мы рассчитываем на расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки.