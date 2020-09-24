Златан Ибрагимович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 сентября, стало официально известно, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заразился коронавирусной инфекцией. Сам футболист лично сообщил об этом у себя в личном "Твиттере". При этом, рекция шведского футболиста не может не поражать. Она была очень ироничной!

- Вчера мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея, - написал у себя в личном Твиттере форвард "Милана" Златан Ибрагимович.

При этом, форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал вторым футболистом итальянской команды, который подхватил заразу. Ранее защитник клуба Леонардо Дуарте стал первым игроком миланцев, который заболел.

За "Милан" Златан Ибрагимович выступал с 2010 по 2012 года. С января швед - снова в команде. За свою карьеру нападающий играл за огромное количество команд. В разное время Ибрагимович играл за «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».