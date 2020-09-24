Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Горбачев заявил, что настало время, когда самую престижную награду мира будут получать не «по блату» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев отреагировал на российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию. Он отметил, что настало время, когда самую престижную награду мира будут получать не «по блату».

«Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далек», — сказал Горбачев. Его слова приводит издание «Подъем».

24 сентября стало известно, что Владимир Путин находится в списке претендентов на Нобелевскую премию мира.

Оказалось, что заявку с именем российского президента отправил в Осло профессор, академик Международной академии наук Сан-Марино Сергей Комков. Ученый объяснил, что предложил номинировать Владимира Путина за то, что Россия в период пандемии коронавируса оказала гуманитарную помощь 27 странам, а также за упоминание Бога в Конституции страны.

Напомним, что Владимира Путина уже в пятый раз выдвигают на Нобелевскую премию мира.

Помимо российского президента на эту награду претендуют главы администрации американского президента, Косова и Сербии, а также сам президент США Дональд Трамп.

Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Награда была учреждена в 1901 году в честь химика, инженера и изобретателя Альфреда Нобеля. Ранее сообщалось, что сумма Нобелевской премии в 2020 году увеличена до одного миллиона долларов.