Российским туристам посоветовали проверять паспорта при въезде в Турцию

Туристы перед въездом в Турцию должны проверять срок действия паспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России стали чаще отказывать во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генконсульства РФ в Анталье.

"Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с 1 января 2015 года действует положение Закона об иностранцах в Турции, которое предусматривает регламентацию срока действия загранпаспортов иностранцев при въезде в страну", - отмечается в коммюнике.

Генконсульство Турции, при этом, напоминает, что гражданам России предоставляется право безвизового пребывания в течение 60 дней, но документ удостоверяющий личность, а именно загранпаспорт должен быть действителен в момент пересечения границы не менее 120 дней.

Дипломаты рекомендуют туристам перед оформлением паспорта проверять срок его действия, а в случае истечения подавать документ на переоформление.

Напомним, что Россия после длительной блокировки авиасообщений, связанной с пандемией коронавируса в мире, открыла границы с Турцией 1 августа.