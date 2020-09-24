Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Оппозиционер останется в Германии до окончания курса реабилитации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского блогера Алексея Навального Кира Ярмыш в эфире на YouTube-канале «Навальный LIVE» сообщила, что оппозиционер останется в Германии до окончания курса реабилитации.

«Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Командир судна экстренно посадил самолет в Омске, где оппозиционера госпитализировали в больницу №1 в тяжелом состоянии.

Спустя два дня блогера спецбортом направили в берлинскую клинику «Шарите».

7 сентября из Шарите поступило сообщение, что Навальный вышел из комы, а 23 сентября он был выписан из стационарного отделения медучреждения.

2 сентября ФРГ заявило, что оппозиционер отравлен ядом серии «Новичок», при этом Берлин запросил данные по разработке и ликвидации вещества у России. Москва ответила, что вести диалог с западными коллегами не сможет до тех пор, пока Берлин не предоставит данные анализов Навального.