Астрономы сняли на видео метеороид, чуть не коснувшийся Земли

Метеороид вошел в атмосферу Земли Фото: Кадр видео

В интернете опубликован видеоролик, на котором видно, как Земля «отфутболила» метеороид в космос. Астрономы заметили небесное тело ранним утром 22 сентября над Северной Германией и Нидерландами, кадры этого момента обнародовало Европейское космическое агентство (ESA) в четверг, 24 сентября.

Метеороид вошел в атмосферу Земли, снизился до высоты в 91 километр до поверхности нашей планеты (что намного меньше, чем расстояние до любого спутника на орбите). Чуть-чуть не долетев до Земли и не коснувшись ее, комический объект «отскочил» обратно в космос.

Отмечается, что подобные явления происходят в среднем около десяти раз в год, при этом тысячи метеороидов сгорают в земной атмосфере.

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