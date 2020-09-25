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Более 120 человек задержаны за продажу фальшивых лекарств в интернете

Спецоперация по борьбе с незаконной реализацией препаратов и медицинских изделий в Сети с марта проводилась одновременно в 90 странах
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Правоохранители разных стран задержали более 120 продавцов фальшивых лекарств в интернете

Правоохранители разных стран задержали более 120 продавцов фальшивых лекарств в интернете

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С марта 2020 года на территории 90 стран одновременно проводилась спецоперация «Пангея», в результате которой за продажу фальшивых лекарств в интернете были задержаны более 120 человек, торговавших контрафактными медицинскими препаратами, в том числе противовирусными средствами.

«В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников. Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше 14 миллионов. В их числе противовирусные препараты и защитные маски», - рассказал в интервью ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Ре уточнил, что целью спецоперации «Пангея» была борьба с незаконным оборотом лекарственных средств и медицинских изделий, продаваемых на различных интернет-ресурсах. Причем «этому мероприятию придавалось особое значение», поскольку начало операции практически совпало с решением ВОЗ объявить пандемию коронавируса (11 марта).

Напомним, как писал сайт kp.ru, число заразившихся COVID-19 во всем мире уже превысило 32 миллиона.

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