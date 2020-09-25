Россия ответит на предложение сенаторов США ввести санкции из-за Навального

В Совфеде будут инициировать ответные меры в адрес сенаторов США, предложивших санкции против РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российском Совете Федерации будут инициировать ответные меры в адрес сенаторов США, которые предложили ввести против России санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ответные санкции также могут ввести против американских парламентариев, кто проголосует за этот закон в случае его принятия. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобную инициативу с американской стороны «беспределом».

- Я буду предлагать своим коллегам такой ответ. Эта инициатива сенаторов США не вписывается ни в какие международные нормы и является беспределом. Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков - и после этого санкции?, - подчеркнул Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, на днях группа американских сенаторов предложила ввести против российской стороны ограничительные меры в связи с предполагаемым «отравлением» блогера и оппозиционера. Санкции решили ввести против российских официальных лиц, которые якобы причастны к нарушению международного права. Кого именно хотят внести в «черный список» Штатов, не уточнялось.

Проект закона уже поддержали сенаторы Марко Рубио и Митт Ромни от Республиканской партии, а также Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен от демократов.