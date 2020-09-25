Губернатор Василий Орлов: Приамурье готово приступить к строительству трех путепроводов

Губернатор Василий Орлов сообщил о готовности Приамурья начать строительства трех путепроводов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область готова построить три путепровода через Транссибирскую магистраль. Об этом глава Приамурья Василий Орлов сообщил в ходе выездного совещания с участием секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На совещании обсуждаться вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и дополнительные меры по пресечению правонарушений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов.

По словам Юрия Трутнева, только 41,8% региональных автомобильных дорог и 52,9% городских дорог в ДФО соответствуют нормативным требованиям.

- Для решения этих и других проблем во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минтрансом РФ был разработан Паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Трутнев.

Докладывая о ситуации в Приамурье, Василий Орлов рассказал о ходе строительства моста через реку Зея в Благовещенске и планах по возведению трех путепроводов.

- В Амурской области проблематика связана с состоянием дорожной инфраструктуры, мостовых сооружений и путепроводов. Помимо возведения нового мостового перехода через реку Зея, регион готов приступить к строительству трех путепроводов через Транссибирскую магистраль, - сообщил губернатор. - На строительство нового путепровода, который рухнул в 2018 году в городе Свободном, получено федеральное финансирование в размере 1,1 млрд. рублей, запущены работы, и через год его планируется сдать. Вместе с тем по целому ряду населенных пунктов стоит проблема одноуровневых развязок, соответственно регулярным и школьным маршрутам очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль на автотранспорте, поэтому очень важно строительство путепроводов. В этом году планируется подготовить три проектные документации на строительство путепроводов в Новобурейском, Серышево и Завитинске.

Все искусственные сооружения Амурской области прошли диагностику, результаты которой показали: 404 моста нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Регион направил заявку на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», запланировав до 2024 года реконструировать 64 мостовых переходов.

Ранее Василий Орлов проверил, как идет строительство моста через Зею. На возведение важного для региона объекта из федерального бюджета в 2020 году было выделено 5 млрд. рублей. По проекту мост должен быть построен за четыре года, но строители обещают уложиться за 30 месяцев. Если эти планы осуществятся, мост через Зею будет запущен в эксплуатацию в конце 2022 – начале 2023 года. Общая стоимость строительства моста за весь период по проекту составляет 19,8 млрд рублей.