Пашаев рассказал, что Ефремов не просил его «отмазать»

Эльман Пашаев рассказал, что за 20 лет адвокатской практики актер Михаил Ефремов был первым, кто не просил «отмазывать» его от тюрьмы.

«То, что Ефремову дали 8 лет, а обвиняют в этом адвоката, я за 20 лет впервые видел, чтобы человек не просил его отмазать. Он говорил: "Я же не помню, что было. Давайте выясним"», - сообщил бывший защитник артиста.

Адвокат отметил, что в рамках судебного дела о смертельном ДТП с участием актера всё делал правильно, в рамках закона, и его удивляет столь повышенное внимание к своей персоне. «Адвокат должен честно и законопослушно защищать своего подзащитного, а я что сделал? Я не могу быть подонком, как другие», - добавил он в ходе пресс-конференции телеканала «360».

Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором по делу, а также работой Пашаева, поэтому не позволит адвокату представлять его интересы в апелляции. Сам защитник назвал глупостью отказ актера, и сообщил, что предоставлял свои услуги бесплатно.