ФРГ не видит причин предпринимать дополнительные меры по делу Навального Фото: REUTERS

Власти ФРГ заявили, что Германия не видит причин предпринимать по инциденту с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального дополнительные шаги, помимо уже сделанных. Как сообщило немецкое правительство в пятницу, 25 сентября, постпредство ФРГ при ОЗХО получило ноту России по инциденту и ответит на нее в установленный срок – в ближайшие десять дней.

- Подтверждаю, что представительство при ОЗХО вчера получило российскую ноту по инциденту, ответит не нее в соответствии с положением Конвенции о запрещении химического оружия. Для этого выделено десять дней. Повторяю, что Россия имеет в своем распоряжении все необходимое, чтобы провести собственное расследование, - заявила на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.

Напомним, что Генеральная прокуратура России уже неоднократно направляла запросы в компетентные органы юстиции Германии с просьбой оказать правовую помощь по инциденту с Навальный, однако ФРГ не считает необходимым ответить на них.

Как сообщал сайт kp.ru, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что фотографии Навального, сделанные якобы после его «отравления» данным веществом, сами по себе опровергают применение против него нервно-паралитического яда, ведь не видны главные симптомы - сужение зрачков и спазм мышц.