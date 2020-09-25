При крушении МиГ-21 ВВС Сербии погибли два пилота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 сентября, в результате крушения самолета МиГ-21 погибли два пилота Венно-Воздушных сил Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе сербского Минобороны.

«Два пилота Военной авиации и ПВО Армии Сербии погибли сегодня около 09:10 (10:10 по московскому времени) в результате падения самолета МиГ-21», - сказано в заявлении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, крушение произошло на западе республики в районе села Брасина под городом Мали-Зворник. Военный самолет упал недалеко от сельского дома, в результате чего ранения получил местный житель.

По сообщениям местных СМИ, самолет был принят на вооружение Военных сил Югославии в 1986 году. Двухместный самолет МиГ-21УМ прошел ремонт четыре года назад на сербском предприятии «Мома Стоянович», после чего не использовался два года.