"Реинкарнация бабьего лета": синоптик рассказал о погоде в ближайшую неделю

Синоптик рассказал о погоде в ближайшую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральную Россию наконец-то пришло бабье лето. Предстоящие выходные обещают быть теплыми и солнечными.

- И сегодня, и в предстоящие выходные большая часть европейской территории России останется под властью антициклона. Соответственно, сохранится вот такая, преимущественно солнечная, сухая погода, а южный вынос ветров продолжит обеспечивать нас невероятно высоким температурным фоном, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Температура в выходные будет довольно высокой: 7-12 градусов ночью и 17-22 - днем. В понедельник ожидается небольшое похолодание, но ненадолго. Уже со вторника, 29 сентября, в Центральной России вновь установится теплая сухая погода. Она продержится примерно 5-7 дней.

- Да, конечно, при таком солнце (а оно с каждым днем все ниже и ниже) прогрев уже не будет таким мощным, как сейчас, но, тем не менее, вполне себе такая реинкарнация бабьего лета, - добавил Тишковец.