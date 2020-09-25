Девушка заплакала кровавыми слезами и напугала врачей

Девушка заплакала кровью и напугала врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из глаз 15-летней бразильянки уже больше недели текут кровавые слезы. При этом боли пациентка не чувствует. Врачи пока не могут найти причину таких странных симптомов.

Родители девушки не на шутку перепугались и отвезли ее уже в несколько больниц. Однако ни опытные врачи, ни томография, ни анализы не помогли установить какой-либо диагноз. Сейчас медики проводят дополнительные обследования.

Врач Рафаэль Антонио Барбоза Делсин заявил, что науки уже известны подобные случаи. Этот синдром называют гемолакрией.

- Иногда она, гемолакрия, исчезает так же внезапно, как появилась, без лечения и постановки окончательного диагноза, - рассказал офтальмолог. Его слова приводит портал UOL.

По данным медиков, кровавые слезы могут появиться из-за различных причин: инфекции внутри глаза, внутри глаза, высокого давления, проблем со свертываемостью крови или гормонами.