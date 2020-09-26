Ереванский суд арестовал лидера партии «Процветающая Армения»

Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Армении Гагика Царукяна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 25 сентября, суд в Ереване постановил поместить под стражу лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Как мы и ожидали, суд постановил избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна», - сообщил журналистам адвокат оппозиционера и предпринимателя Ерем Саркисян.

Он также рассказал, что защита Гагика Царукяна готовит апелляционную жалобу на решение суда об аресте, уточнив, что его клиент на заседании не присутствовал.

«Это явно незаконное решение, все те, кто стоит за этим, ответят перед законом», - приводит слова адвоката ТАСС.

В июне парламент Армении по ходатайству генпрокуратуры республики лишил Царукяна депутатского мандата. Лидера армянской оппозиции обвиняют в налоговых махинациях на сумму порядка 60 миллионов долларов и массовом подкупе избирателей перед парламентскими выборами 2017 года.