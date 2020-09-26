Мантуров прибыл в Брянск на крупнейшего в России производство масок Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 25 сентября, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прибыл в Брянскую область, где принял участие в открытии цеха по производству медицинских масок ФГУП «Московский эндокринный завод», который стал крупнейшим производством масок в России

Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли, при возникновении необходимости на заводе могут производить до 4 миллионов медицинских масок в сутки. На сегодняшний день там производится два миллиона масок ежедневно, что достаточно для создания достаточного резерва этого товара

В целом по стране, как сообщил Мантуров, суточная потребность в одноразовых медицинских масках, которая составляет около 9 миллионов штук, полностью покрывают российские производители. При этом глава Минпромторга отметил, что производственные мощности задействованы только наполовину.