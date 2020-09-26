Губернатор Василий Орлов: «Программа инициативного бюджетирования показала, что амурчане не только хотят, но и могут качественно благоустраивать свои поселки»

На поддержку местных инициатив в Приамурье в 2020 году выделили 165 млн рублей

В Приамурье благодаря программе инициативного бюджетирования в этом году появятся новые парки, скверы и детские площадки, будут благоустроены общественные территории, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Всего жители региона предложили областному Минфину поддержать 172 проекта по благоустройству. Благодаря тому, что в 2020 году на программу инициативного бюджетирования Амурская область выделяет 165 млн рублей, все эти проекты воплотятся в жизнь. Каждый проект-участник получает до миллиона рублей.

Многое из запланированного в этом году уже удалось сделать: больше половины участников программы по поддержке местных инициатив реализовали свои проекты. Работы завершились в 90 муниципалитетах. По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, такая форма финансирования не только позволяет городам и селам получать деньги на конкретные проекты благоустройства, но и активно вовлекает в этот процесс жителей. Амурчане стремятся сделать свои поселки красивыми и уютными, и инициативное бюджетирование помогает им воплощать свои идеи.

- Программа показала, что амурчане не только хотят, но и могут качественно благоустраивать свои поселки, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Многие проекты приятно удивляют оригинальностью и продуманностью. Так, например, в селе Казанка Серешевского района благоустроили территорию возле озера, очистили берег и сам водоём, который совершенно зарос. Теперь там уютный парк. Парк сделали и селе Усть-Уркима Тындинского района. Благоустроенная зона с фонтаном и лавочками появилась практически в лесу. Очень приятно, что таких примеров много.

В селе Камышенка Завитинского района в этом году благодаря программе инициативного бюджетирования обновили дом культуры: заменили полы и окна, отремонтировали потолок и обновили стены. На ремонт сельчане потратили более 1 миллиона рублей. В прошлом году в этом же районе отремонтировали культурный центр в селе Успеновка. В 2020 году в конкурсе проектов от Завитинского района участвуют сразу десять сельсоветов. По инициативе жителей в поселках отремонтируют стройплощадку, дома культуры, водонапорную башню, благоустроят кладбище и отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.

Программа поддержки местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. В этом году она стала более доступной для муниципалитетов: теперь участвовать в конкурсе могут не только села, но и города. Благодаря этому число участников программы увеличилось на 17 муниципалитетов. Кроме того, выросло и число получателей субсидии. Если раньше на конкурс от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с 2020 года муниципалитеты могут предлагать сразу несколько проектов. Еще одно нововведение – областной Минфин снизил размер вклада населения в проект с 3% до 1%. Софинансирование – обязательное условие инициативного бюджетирования. Получая средства из областного бюджета, муниципальные бюджеты вкладывают в проект 5% от суммы региональной субсидии. Еще 3% (а с этого года – 1%) собирают жители.

В прошлом году по программе поддержки инициатив в Приамурье было реализовано 82 проекта. Областной бюджет выделил на них 80 млн рублей. Чаще всего амурчане стремятся благоустроить места массового отдыха и учреждения культуры, а также построить новые спортивные и детские площадки.