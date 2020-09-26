Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Минская милиция призывает людей оставаться дома. Фото: ТАСС

В районе Комаровского рынка в Минске начались задержания участников несанкционированной акции, сообщает МВД Белоруссии.

"Есть задержанные за участие в несанкционированной акции", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, уже задержаны несколько человек.

"Милиция неоднократно предупреждала участников акции о том, что мероприятие не санкционированно", - добавила Ганусевич.

Минская милиция призывает людей оставаться дома и не принимать участие в подобных акциях, заявила официальный представитель ГУВД.

Около 10 микроавтобусов для перевозки личного состава правоохранительных органов сопровождают субботнюю акцию протеста. Силовики перекрыли дорогу и не дают людям выйти на проезжую часть.

Задержаны около 10 участников несанкционированной акции.

Напомним, что днем в субботу в центре Минска был анонсирован очередной "женский марш". Он планировался на площади Победы, но метро рядом с площадью закрыли за час до начала акции. Участники акции ушли на Комаровский рынок. Первые протестующие появились у рынка около 14.00. Тогда же и начались задержания.

Акции протестов начались в Белоруссии после выборов президента республики 9 августа, на которых, согласно ЦИК страны, победил Александр Лукашенко. Президент вступил в должность 23 сентября.