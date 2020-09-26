На 5% вырастут тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году

Тарифы на электроэнергию в 2021 году вырастут на 5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 26 сентября, Министерство экономического развития сделало трехлетний макропрогноз по индексации сетевых тарифов для населения. По словам специалистов, на 5% вырастут тарифы на электроэнергию в 2021 году. Такие же показатели сохранятся и в следующие пару лет.

Для сетевых организации рост регулируемых тарифов для потребителей в период 2020–2023 годов составит не более 3% ежегодно, сообщается в документе. Для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке, динамика цен в 2020 году составит 5,6%, сообщили в министерстве.

Специалисты выделяют три составляющие в тарифах на электроэнергию: цена ее производства на электростанции, цена передачи по электросетям, а также стоимость работы сбытовых компаний.

Минэкономразвития отмечает, что стоимость за коммунальные услуги в 2021–2023 годах будут расти в пределах инфляции.