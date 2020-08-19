Рост тарифов ЖКХ в 2020-м году: Дорожает свет и газ. А у вас?

Долги за ЖКУ по стране с каждым годом тоже растут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Каждое лето «коммуналка» традиционно дорожает. Даже в этом году ради пандемии и всеобщего падения доходов исключения не сделали. А в прошлом году было двойное подорожание - с 1 января (в связи с ростом НДC) и с 1 июля (как обычно).

Каждый год нам объясняют примерно одно и то же. Ведь инфляция же, у коммунальщиков растут расходы! А у поставщиков воды, света, газа, тепла обязательные расходы, надо старые дырявые трубы на новые менять, а то ждите зимой коммунальных аварий. За те годы, что нам это рассказывают, трубы и сети можно было бы поменять уже несколько раз. Так в чем проблема? Мы задали традиционные «народные» вопросы экспертам.

1. Почему зарплаты не индексируют ежегодно, а тарифы на «коммуналку» - пожалуйста.

- Затраты у поставщиков коммунальных ресурсов и правда год от года растут, как и у всех остальных предприятий, никуда от этого не деться. И кто-то это должен оплачивать, - объясняет руководитель департамента исследований топливно-энергетического комплекса Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. - У нас и так сложилась ситуация, что, например, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются более низкие, чем для предприятий, электроэнергия гражданам частично оплачивается за счет промышленности. Но промышленные предприятия от этого уже стонут - из-за такой «социальной нагрузки» они оказываются менее конкурентоспособны в сравнении с зарубежными поставщиками.

Почему растут затраты? Да по тем же причинам, что и в остальной экономике. Дорожают по цепочке какие-то комплектующие и материалы (в частности, из-за снижения курса рубля), транспортные расходы.

Но главное - все увеличиваются расходы на латание дыр.

- Помимо инфляции, есть такой фактор, как износ коммунальных сетей, который с каждым годом растет, - утверждает вице-президент НОСТРОЙ (национальное объединение строителей) Антон Мороз.

- Вы говорите, неужто кого-то спасает повышение тарифов на 3 - 4%, не лучше ли оставить эти деньги населению? Еще как спасает! - рассказывает Александр Григорьев. - У нас ведь поставщики ресурсов - это не только крупные госкорпорации, есть и такие, для кого и каждая десятая доля процента важна.

2. Сколько можно менять ржавые трубы.

По данным Минстроя, износ коммунальных сетей по стране составляет в среднем 58%.

- У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются, по статистике, порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена, - говорил в марте этого года, еще до коронавируса и связанных с ним проблем, замглавы Минстроя Максим Егоров. С тех пор ситуация, понятно, лучше не стала.

Позвольте, но нам чуть ли не со времен перестройки объясняют: отход от советской уравниловки и рост тарифов ЖКХ до рыночного уровня нужен, чтобы провести модернизацию отрасли. Рост тарифов все заметили. А где же модернизация?

Как выясняется, капитализм в отрасли так и не наступил.

- Повысить тарифы ЖКХ сразу на ту величину, которая позволит быстро все обновить, нет возможности. Это вопрос социально-экономической стабильности, - объясняет Александр Григорьев.

И что в результате?

- Тарифы у нас в среднем ниже, чем в Европе. А платим мы больше - оплачиваем лишние объемы из-за износа сетей, низкого КПД предприятий, воровства и потерь ресурса при доставке в дом, - утверждает исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - И именно здесь, а не в величине тарифов, главные возможности для обмана населения.

Например, до 20% потребляемого нами тепла - это так называемые перетопы, избыточное тепло, которое уходит в форточки, но за которое мы платим. Установка простейшего оборудования, позволяющего регулировать поступление тепла в зависимости от температуры, позволяет сэкономить до 30% платы за отопление.

СПРАВКА «КП»

Вода, тепло, уборка - и не только

За что мы отдаем деньги:

Плата за коммунальные ресурсы: свет, воду, газ, тепло, канализацию, ТКО (твердые коммунальные отходы - то бишь вывоз и утилизация мусора). Именно эта плата организованно повышается каждый год с 1 июля на определенный процент.

Жилищные услуги: уборка и текущий ремонт мест общего пользования.

За формирование этих тарифов по идее, то есть в соответствии с Жилищным кодексом, отвечают сами собственники жилья, государство эту сферу не регулирует. Стоимость услуг управляющей компании должна утверждаться на общем собрании собственников квартир.

Взнос на капремонт. Устанавливается на уровне региона.

Сколько мы платим за ЖКХ. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ВЫВОДА

И что делать?

Сегодня все чаще говорят о том, что инфраструктурные проекты в ЖКХ должно финансировать государство, объясняет Светлана Разворотнева.

Но последовательная политика в этой сфере так и отсутствует. Есть только разовые акции. Например, выделили деньги на модернизацию водоканалов в малых городах (нацпроект «Экология»), а средств на перекладку труб и систем канализации не предусмотрели. Или, скажем, Фонд содействия реформированию ЖКХ выдает субсидии на утепление фасадов и другие подобные мероприятия по повышению энергоэффективности дома. А у «ЖКХ Контроль» есть проект «Ваш помощник в капремонте многоквартирного дома», в рамках которого жильцам бесплатно просчитают, как им эту самую энергоэффективность повысить (на это выделены средства из Фонда президентских грантов). Но это если жильцы сами проявят сообразительность и инициативу. А у граждан само слово «энергоэффективность» исходя из предыдущего опыта уже вызывает ассоциации с обдираловкой и распилом.

- Нужна комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, только с ее помощью можно добиться уменьшения платежей граждан и повысить качество услуг, - констатирует Разворотнева. - Но она так и не начиналась.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Может, лучше собрать долги?

Долги за жилищно-коммунальные услуги по стране с каждым годом тоже растут. В связи с чем тоже напрашивается простой вопрос: может, не тарифы повышать, а получше собирать то, что уже начислено?

Оказывается, и тут не все просто. Долги по всей коммунальной цепочке уже достигают порядка 1,5 трлн рублей. Но доля граждан в них - от 30 до 50%. Остальное - предприятия и организации. В том числе и внутри самой коммунальной сферы: управляющие организации должны тепловикам и водоканалам, те должны энергетикам… А еще большие долги - у бюджетных организаций, за которые должны расплачиваться муниципалитеты и ведомства. Значительную часть этих денег уже никто и не рассчитывает получить. Вы можете представить себе водоканал, который подает в суд за неуплату на свою местную власть? Вот и получается какой-то тришкин кафтан, а не работоспособная сфера ЖКХ.