В МЧС опровергли информацию о взрыве на заводе в Люберцах

В пресс-службе МЧС Московской области опровергли информацию о взрывах на заводе в Люберцах. Фото: скриншот видео очевидцев

В пресс-службе МЧС Московской области опровергли информацию о взрывах на заводе в Люберцах. Отмечается, что в Дзержинском районе произошло возгорание на площади в 119 квадратных метров. Сгорели старые бытовки и строительный мусор.

"В Люберцах в промзоне загорелись три металлических контейнера. Никаких опасных веществ там нет. Информация о мощном взрыве на территории завода не соответствует действительности", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы.

Напомним, днем в субботу, 26 сентября, поступило сообщение, что в промышленной зоне на заводе в подмосковных Люберцах произошло два взрыва. В сети появилось видео поднимающегося столба дыма в районе предприятия, на котором производится гипохлорит натрия. Это и породило слухи о взрывах.

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.