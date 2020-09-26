Жителям Техаса запретили пить воду из-под крана из-за опасных для мозга микробов

Воду из-под крана запретили пить жителям Техаса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Техаса посоветовали не пить водопроводную воду своим жителям.

Данные исследований показали, что вода из-под крана может содержать опасные микробы Неглерией Фоулера, которые поражают головной мозг. Об этом сообщает Associated Press.

Распоряжение властей будет действовать в восьми районах штата до тех пор, пока не завершится полная проверка водохранилища.

Река Бразос, одна из крупнейших в стране, является основным источником водоснабжения. Срок проверки и анализов воды пока не завершен. Жителям советуют использовать водопроводную воду только для туалета.

Микробы Неглерия Фоулера способны поразить головной мозг человека и вызвать менингоэнцефалит. Впервые о нем стало известно в 2011 и 2013 году, когда в штатах Аризона и Луизиана скончались несколько человек.