Глава МИД Сирии назвал незаконное присутствие в САР военных США и Турции оккупацией

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, назвал постоянное незаконное присутствие американских и турецких военных в его стране оккупацией. Кроме того, сирийский дипломат обвинил Анкару в поддержке террористов.

«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку «Джабхат ан-Нусре»* и связанным с ней группировкам», - заявил он с трибуны Генассамблеи.

Глава сирийского МИД осудил «все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке страны», кточнив, что имеет в виду «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры».

«Сирия будет делать все от себя зависящее, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства по международному праву», - приводит слова Муаллема ТАСС.

*«Джабхат ан-Нусра» – террористическая группировка, как и «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.