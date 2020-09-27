Кадыров призвал Армению и Азербайджан к миру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился в воскресенье, 27 сентября. Политик отметил, что столкновение продолжается уже долгое время, стороны обвиняют друг друга в начале очередных военных действий и жертвах среди мирного населения.

- Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этого страдает весь Кавказ, Россия приминает титанические усилия, чтобы призвать стороны к переговорам. Необходимо раз и навсегда остановить военные действия, - отметил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на территории Кавказа проживают многочисленные народы, имеющие древнюю культуру, которых объединяют родственные и исторические корни. Кадыров призвал азербайджанский и армянский народы остановить «бессмысленное кровопролитие», которое все дальше уводит конфликт от «пониманий разума и человечности».

- Не надо искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил. Чеченский народ призывает вас сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс родителям своих детей живыми и здоровыми, - сказал глава Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров добавил, что следует незамедлительно подключить к этой ситуации все мировое сообщество, ООН, соседние страны и представителей духовенства, чтобы «вернуть мир на Кавказ».

Ранее российский президент Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе.