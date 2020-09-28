Можно ли купить автомобиль в интернете и не попасть на мошенников, рассказала эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым годом в России растет популярность автомобилей с пробегом, ведь новые авто быстро дорожают.

Искать машину с пробегом автомобилистам приходится приходится по знакомым, а если подходящего варианта нет, то в дело идут объявления из интернета. Однако самостоятельный подбор машины весьма опасная затея.

прежде всего нужно понимать, что в сети много мошенников. Среди них есть и те, кто предлагает потенциальному покупателю сразу перевести ему деньги за машину или часть средств от суммы. Об этом стало известно "Известиям".