В Армении больницы прекратили плановый приём из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Больницы Армении остановили плановый приём населения из-за военного положения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.
- Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке, - сказано в заявлении Минздрава.
В ведомстве отметили, что больницы продолжат приём пациентов, которым необходима неотложная помощь или реанимационные мероприятия. Всех пациентов, проходящих лечение сейчас, выпишут из стационара на амбулаторное лечение.