Вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже пять тысяч добровольцев

В России более пяти тысяч добровольцев привились вакциной от коронавируса "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 5 тысяч добровольцев уже получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Нежелательных реакций, кроме ожидаемых врачами, ни у кого нет, сообщили в Министерстве здравоохранения России со ссылкой на главу института имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

- К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано, - заявил директор центра.