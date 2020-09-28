"Черные ящики" разбившегося на Украине Ан-26 отправлены на расшифровку

«Черные ящики» разбившегося Ан-26 найдены в удовлетворительном состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что «черные ящики» разбившегося Ан-26 отправлены на расшифровку. Информация на них сохранена, что позволит в скором времени воспроизвести момент крушения.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней", - написал Уруский на своей странице в Facebook 28 сентября.

Он также сообщил, что члены 17-ти семей погибших курсантов прибыли в Харьков. У них возьмут образцы ДНК для идентификации тел.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту лайнера находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В результате крушения, погибли 26 человек. Один курсант выжил. Он очнулся уже после того, как произошло падение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.