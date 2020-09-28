Путин созвонился с президентом Южной Кореи

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, провёл телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В беседе главы государств обсудили кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

- Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин, - сказано в сообщении по итогам переговоров лидеров.

В Кремле также отметили, что при обмене мнениями по актуальным для обеих стран вопросам президенты подтвердили свой настрой на политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова.

Лидеры поздравили друг друга с годовщиной дипломатических отношений между Россией и Кореей, которым 30 сентября исполнится 30 лет.

Президенты позитивно оценили развитие связей между Россией и Южной Кореей за прошедшие 30 лет и отметили совместный настрой на сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.