Сбрила брови и волосы: Девушка прикинулась онкобольной, чтобы разбогатеть

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Пользователь портала Reddit под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворялась онкобольной, чтобы просить у людей деньги. Автор поста написал, что давно съехал от родителей, но его сестра до сих пор живет в отчем доме.

Прошлое Рождество он решил отметить с семьей, и приехав к ним в гости, увидел, что его сестра побрила голову. Он подумал, что это очередной странный поступок родственницы, которая любит создавать драмы на пустом месте. Такое девушка делала и раньше.

Во время одного из ужинов в ресторане, к ним подошла маленькая девочка и спросила девушку, почему у нее нет волос.

Сестра пользователя Reddit пояснила, что такое случается с людьми, которые проходят химиотерапию. Узнав от ребенка подробности разговора, родители девочки предложили оплатить ужин. Но маленькая девочка решила уточнить, почему тогда у девушки все еще есть брови.

"Я спросил сестру, есть ли у нее рак, а она начала объяснять, что она хочет поддержать людей с онкологическими заболеваниям. Но когда я прямо спросил ее, есть ли у нее рак, она ответила "нет"", — пишет автор.

Он также рассказал, что в ту же ночь девушка сбрила и брови.

Позже его стали спрашивать о самочувствии сестры. Оказалось, что девушка открыла сбор пожертвований на «лечение». К тому моменту обманщица собрала уже около 500 долларов.

Тогда брат «онкобольной» обратился к отцу. Узнав правду от сына, мужчина разозлился и позвонил дочери.

О подробностях разговора автор не знает, но на на следующий день сбор на платформе был закрыт.

Подобный случай обмана произошел в Словении, где девушка решила обмануть страховые компании и выручить миллион евро. Она попросила своего парня отсечь ей руку бензопилой. Обман вскрылся, руку пришили на место, а молодая авантюристка села в тюрьму на два года. Ее парню за содействие дали год заключения.