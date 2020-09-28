Роспотребнадзор: эпидемия коронавируса не закончится в этом году

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Эпидемия коронавируса на закончится в этом году, а случаи заболевания продолжат выявлять вплоть до 2022 года. При этом выход на плато в России может произойти уже в середине или конце октября, отмечает советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Уточняется также, что после выхода на плато ежедневный прирост заболевших может составить от 8 до 9 тысяч человек.

Cоветник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021-го, а по некоторым данным — до 2022 года», — сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление Виктора Малеева.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты Минздрава отмечают, что несмотря на рост зараженных, в ближайшее время не стоит ожидать майского пика заболевших. По мнению представителей министерства, в настоящее время рост инфицированных объясняется сезонным обострением гриппа и ОРВИ.