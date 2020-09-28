Трамп сообщил об отказе Байдена пройти тест на наркотики

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп вновь станет кандидатом. Ранее, в воскресенье, 25 сентября, на пресс-конференции в Белом доме он заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден может использовать стимулирующие препараты перед выступлением на предвыборных дебатах. Трамп подчеркнул, что готов лично сдать тест. Однако сегодня, 28 сентября, накануне первых дебатов Трампа и Байдена, стало известно, что кандидат демократической партии отказался от сдачи теста. Об этом действующий президент США сообщил лично.

"Джо Байден только что объявил, что он не согласится на тест на наркотики. Ха, интересно, почему", - написал он в понедельник в своем Twitter.

Однако, сам Джо Байден и его пресс-служба подобных данных не сообщали. Дональд Трамп также не уточнил источник заявленной информации.

Известно, что первые дебаты Трампа и Байдена пройдут 29 сентября в Кливленде, вторые - 15 октября в Майами, третьи - 22 октября в Нэшвилле.