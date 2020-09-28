Премьер Армении обсудил с Совбезом нанесение «соразмерного удара» по азербайджанским ВС Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, на котором обсуждался вопрос нанесения «соразмерного ответного удара» по азербайджанским вооруженным силам. Об этом сообщила пресс-служба политика в понедельник, 28 сентября.

- Под председательством Никола Пашиняна в кабинете министров прошло внеочередное заседание Совета Безопасности, в котором также приняли участие глава государства Армен Саркисян, спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян и глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян. Во время обсуждения затронули оперативную ситуацию на границе. Обсуждался вопрос нанесения соразмерного удара армянскими силами по азербайджанским, - говорится в заявлении.

Отмечается, что в совещании также приняли участие министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

Как писал сайт kp.ru, посол Армении Вардан Тоганян накануне сообщил об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе и отметил, что армянская сторона оказалась в новых и крайне сложным геополитических реалиях из-за того, что государство-участник НАТО вступил в военные действия на Кавказе.