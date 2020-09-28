В Москве 11-летняя девочка выпала из окна дома на пятом этаже Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вечером 28 сентября 11-летняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома. Как сообщил Kp.ru источник, трагедия произошла на Столярном переулке.

Прибывшие на место случившегося врачи спасли школьницу. Теперь все детали происшествия выясняют следователи.

Ранее сообщалось о еще одном трагическом инциденте в столице. В Северном Тушино произошло трехлетняя девочка погибла в результате падения с высоты пятого этажа жилого дома.

По предварительным данным, ребенок случайно выпал из оконного проема на асфальтированную дорожку. От сильных полученных травм в результате падения малышка скончалась на месте, до приезда медиков.

Отмечается, что в квартире, где девочка проживала с родителями, из рам даже специально убирали ручки, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окна. По какой причине ребенок мог оказаться у окна, пока выясняют специалисты.