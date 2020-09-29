"Близка к критической": в Счетной палате оценили ситуацию с мусорными полигонами в России

Ежегодно россияне выкидывают на 1-2% больше мусора, чем в прошлом году. Если подобное будет происходить в таком же растущем темпе, то уже через 2 года до отказа окажутся заполнены мусорные полигоны в 17 регионах страны, а к 2024-му – еще в 15.

В результате, как говорится в отчете Счетной палаты, ситуация с полигонами и свалками в стране грозит оказаться близкой к критической.

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