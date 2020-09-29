В России выявлено 8 232 новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 6 479 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 232 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время эпидемии в стране достигло 1 167 805 случаев.

Новые заражённые выявлены в 83 регионах России из 85. Среди них у 27,6% не было никаких проявлений заражения.

Более ста случаев заражения COVID-19 обнаружено в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах.

Число выздоровевших в России после лечения от коронавируса увеличилось за сутки на 6 479 пациентов и достигло 952 399 человек.

За сутки в стране скончались от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 160 человек. Всего за время эпидемии в стране из-за вируса умерли 20 545 человек.