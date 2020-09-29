В Общественной палате предложили запретить рекламу безалкогольного пива

В России могут запретить рекламу безалкогольного пива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Таким образом, общественник рассчитывает избежать рекламы алкогольных брендов.

Хамзаев отметил, что в России действует антиалкогольная политика и запрет на рекламу спиртного, однако производители все равно имеют доступ к рекламным ресурсам благодаря выпуску безалкогольных напитков. Видя это, потребитель получает необходимую информацию о бренде и может заинтересоваться алкогольными аналогами.

В связи с этим руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением запретить соответствующую рекламу.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — цитирует текст обращения RT.

Комментируя свою инициативу, Хамзаев назвал существующую рекламу безалкогольного пива агрессивной.

«Зонтичные бренды рекламируют под видом безалкогольного пива именно алкогольную продукцию. Данная реклама несет агрессивный такой характер распространения [пива] именно в молодежной среде в связи с тем, что акцент у пивных корпораций сегодня сделан именно на молодежи», - цитирует Хамзаева телеканал «360».